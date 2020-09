Vegane Ernährung ist ein Buch aus dem utb. Verlag vom 10. August 2020.

Vegane Ernährung

Im Spannungsfeld zwischen Trend, unkritischer Begeisterung, Vorurteilen, Ängsten und großer Medienpräsenz fällt das Urteil über die vegane Ernährung oft wenig wissenschaftlich, dafür aber umso emotionaler aus. Dieses Buch versucht, die Thematik sachlich anzugehen und berücksichtigt sowohl gesundheitliche Gesichtspunkte und die Motive für vegane Ernährung als auch deren Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung und als Antwort auf Massentierhaltung und ökologisches Fehlverhalten. Das Buch richtet sich an Studierende, Lehrende und Praktizierende im Gesundheitswesen sowie an alle, die sich für vegane Ernährung und fundierte wissenschaftliche Informationen dazu interessieren.

Im letzten Jahr habe ich mal einige Wochen vegan gelebt. Ich erinnere mich eigentlich gerne an die Zeit, auch wenn ich gerne Fleisch esse, ich hatte damals festgestellt, dass es mir eigentlich insgesamt viel besser ging in dieser Zeit. Daher will ich das nochmal in Angriff nehmen und versuchen mal einen Monat oder auch länger vegan zu leben um einfach zu schauen wie es mir dann so ergeht. Im Gegensatz zum letzten Mal möchte ich dieses Mal aber vorbereiteter sein und da fand ich zufällig dieses Buch. Dieses Buch erklärt genau was vegan eigentlich bedeutet, welche Beweggründe man haben sollte und liefert dabei jede Menge interessante Fakten und Beispiele. Sogar Ernährungspläne für die ersten Tage sind enthalten. Insgesamt sehr gelungen, wenn auch etwas zu wissenschaftlich, hat es mich aber begeistert und mich bestärkt. Ich kann euch sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.