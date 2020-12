Tefal: Die Heißluftfritteuse: Rezepte für das Original von Tefal ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 16. Oktober 2020.

Frittiertes schlemmen mit gutem Gefühl – mit der Heißluftfritteuse ist das kein Problem. Die von Tefal entwickelte ActiFry-Technologie macht es möglich, Lebensmittel mit 99 % weniger Fett zuzubereiten als in herkömmlichen Fritteusen. Also: Weg mit dem schlechten Gewissen – her mit der Fritteuse! Und die Heißluftfritteuse kann noch viel mehr als nur frittieren à la Pommes! Nina Engels hat eine Vielzahl an familientauglichen Rezepten kreiert, die einem nicht nur das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, sondern auch die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten für die Heißluftfritteuse zeigen. Avocado-Nuss-Fries oder Spicy Wedges, Erbsen-Brokkoli-Bällchen oder Meatballs – diese Snacks sind der Renner bei Kindern und Teenies. Aber der Airfryer kann noch viel mehr: Veggie Hauptgerichte von Rote-Beete-Risotto oder Zucchini-Frittatata bis hin zur One Pot Pasta sind schnell zubereitet und ein leckeres Gericht nicht nur für die vegetarischen Familienmitglieder.

Kreative Rezepte vom Scharfen Lammtopf über rote Suppli bis hin zur Easy-Peasy-Lasagne haben das Potential zum Lieblingsgericht für die ganze Familie! Und die Dessert-Rezepte sind der Hit für Ihre Kids – oder auch bei Besuch können Sie mit Banana-Bread-Muffins, Brownies, Bratäpfel oder Vanille-Erdbeer-Risotto aus dem Airfryer punkten! Fazit: Ein preiswertes und trotzdem hochwertiges Buch mit vielen tollen und leckeren Rezepten und Ideen für Ihre Heißluftfritteuse! Die schönen Food-Fotos machen Appetit und die Zubereitungsanweisungen sind perfekt und einfach!