Seelenwärmer: Lustvoll kochen und geniessen ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 28. September 2020.

Es gibt Rezepte, die einen ein Leben lang begleiten und glücklich machen, auch wenn man sie schon hundert Mal gekocht hat. In der Regel sind sie bestechend einfach und unkompliziert, ganz nach dem Motto »Weniger ist mehr«. Viele davon wurden in der Familie der Autorin schon immer so oder ähnlich gekocht und liessen alle glücklich vom Tisch aufstehen. Denn Essen sollte mehr sein als reine Sättigung, es sollte auch die Seele glücklich machen. Zusätzlich sind aber auch Rezepte in diesem Buch, die aus dem Bedürfnis entstanden sind, im hektischen Alltag einen Moment innezuhalten und zu geniessen, auch wenn nicht viel Zeit zum Einkaufen und Kochen bleibt. Von Rezepten für jeden Tag über Gerichte für spezielle »grüne« Tage, Genuss-, Back- und »süsse« Tage bis hin zu Rezepten für einen schönen Küchensommer mit Picknick auf dem Balkon oder im Garten, findet man hier Ideen für das ganze genussvolle Jahr.

Das nenne ich mal ein umfangreiches und kreatives Kochbuch. Man merkt, dass es mit viel Liebe gestaltet ist und die Autorin viel Spaß dabei hatte. Die einzelnen Rezepte sind wirklich gut in Szene gesetzt, tolle Bilder, noch bessere Beschreibungen und das alles optisch sehr gut in Form gebracht. So macht Nachkochen viel Spaß sag ich euch. Auch Rezepte sind sehr viele enthalten. Ich kann euch dieses Buch sehr empfehlen, ein tolles Buch, das eigentlich in jede Küche gehört, vor allem weil besondere Rezepte dabei sind, die man so definitiv noch nicht probiert hat und das ist meiner Meinung nach heutzutage das wichtigste bei Kochbüchern, also ran an den Herd.