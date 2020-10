Ringo mit den goldenen Pistolen ist ein Western mit u.a. Mark Damon und John Bartha von White Pearl Classics / daredo (Soulfood) aus dem Jahr 1965.

Mit der Eliminierung der Brüder Perez zieht der Kopfgeldjäger Ringo (Mark Damon) den Hass des letzten verbliebenen Familienmitglieds Juanito (Franco De Rosa) auf sich, so dass Ringo kurz nach seiner Ankunft in Coldstone mit Juanitos Todesboten konfrontiert wird, die er aber kurzer Hand mit etwas Sprengstoff ins Jenseits befördert. Damit verstößt Ringo allerdings gegen das Waffengesetz der Stadt und landet im Gefängnis des Sheriffs (Ettore Manni). Juanito nutzt diese Zeit, um sich mit einem Apachen-Stamm zu verbünden und anschließend Ringos Auslieferung zu verlangen. Falls man dieser Forderung nicht nachkommt, droht er mit den Apachen, Coldstone gnadenlos dem Erdboden gleich zu machen…

Ein total interessanter Film bzw. auch interessante Geschichte um den Hauptdarsteller Mark Damon, der hier Ringo spielt. Eigentlich war das so der Anfang einer glorreichen Western-Karriere. Denn nach diesem Film bekam Mark Damon das Angebot in Django die Hauptrolle zu übernehmen, was dann aber nicht zustande kam. Das wäre sein großer Durchbruch geworden. Aber dennoch hatte er eine ganz solide Karriere. Diesen Western fand ich klasse, reicht an Django ran, hat Spaß gemacht diesen zu sehen und daher meine klare Empfehlung für diesen Film.

