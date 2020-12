Mürner Style: Patisserie in Perfektion ist ein Buch von Foto Plus Schweiz vom 8. Januar 2021.

Rolf Mürner ist seit Jahren eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Seine Präsenz im Schweizer Fernsehen und im Deutschen Fernsehen unterstreichen seinen Expertenstatus. Im SRF war er einer der Backdetektive und im Deutschen Fernsehen hat er Tim Mälzer und Tim Raue herausgefordert. In diesem Buch widmet sich Rolf Mürner voll und ganz seiner Hauptkompetenz – die Patisserie. Tag täglich beglückt Rolf hunderte Personen mit seiner feinen Patisserie und nun zeigt er wie es geht. Tolle Geschmackskompositionen, aufregende Farben und aufwändige Dekorationen, welche Schritt für Schritt erklärt werden. Von der Hälfte der Rezepte gibt es eine vereinfachte Version, sodass es auch ungeübteren Hobbykonditoren gelingen wird, diese Mürner-Krationen nach zu machen.

Wenn ich die Dinge, die Rolf Mürner so vollbringt sehe, dann war ich immer der Meinung, dass niemand sowas so hinbekommt wie er. Einfach jedes Mal aufs neue ein Highlight, kann ich euch sagen. Aber jetzt, mit diesem Buch, gibt es die Möglichkeit das eben doch zu schaffen, denn Rolf Mürner präsentiert hier seine besten Rezepte hochwertig umgesetzt in einem tollen Band. Dabei bleibt er immer sehr minimalistisch, kurze Beschreibungen, eben sehr prägnant mit tollen Bildern. Das ist genau das was ich so mag, ohne viel blabla aufs Wesentliche kommen. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach selbst mal reinzuschauen, es lohnt sich sehr. Wenn ihr sowas euren Gästen präsentiert, wird man noch lange von dem besuch bei euch schwärmen, darauf garantiere ich.