Mediterrane Küche für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 7. August 2019.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Mittelmeer in einer Taverne, die Füße im Sand, nippen an einem Wein und genießen, je nachdem, wo Sie gerade sitzen, exotische Tabbouleh, köstliche Lasagne oder griechischen Joghurt mit Honig und Walnüssen. Diese und viele weitere Köstlichkeiten der mediterranen Küche können Sie sich mit diesem Buch in die eigene Küche holen. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen, denn die mediterrane Küche ist bekömmlich und gesund und eignet sich deshalb auch gut zum Abnehmen. Also ran an den Herd! Über 150 Rezepte mit Zutatenliste, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Nährwertangaben erwarten Sie.

Einerseits fand ich das Buch ganz gut, weil es die mediterrane Küche schön erklärt, vor allem aber sehr umfangreich erklärt, bis es denn mit den Rezepten losgeht. Die sind eher dahin geklatscht, ohne Bilder. Zwar gut beschrieben im Grunde, aber es fehlt der Pepp, wie man so schön sagt, das ist überhaupt nicht ansprechend gestaltet und man hat nicht, wie in anderen Kochbüchern direkt loszukochen.