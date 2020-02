Maverick, Vol. 1 ist eine Serie mit den ersten sieben Folgen auf DVD mit u.a. Jack Kelly, James Garner und Sir Roger Moore von Pidax Film aus dem Jahr 1962.

Maverick, Vol. 1

Die Brüder Bret und Bart Maverick ziehen beide unabhängig voneinander durch den Wilden Westen. Einer geregelten Arbeit gehen sie nicht nach. Das brauchen sie auch nicht, denn ihren Lebensunterhalt verdienen sich die Mavericks beim Kartenspiel in diversen Saloons. Natürlich haben die Brüder durch ihre Glücksspiele nicht nur Freunde. Gerade Bret gewinnt häufig beim Pokerspiel und selten geben sich seine Gegner damit zufrieden, was ihn zwingt, seine Fertigkeiten mit dem Colt unter Beweis zu stellen oder sich schnell aus dem Staub zu machen. Bart Maverick ist der ältere und vernünftige Bruder von Bret. Jedoch gerät auch er als leidenschaftlicher Spieler in ähnliche Probleme wie sein Bruder. Werden die Mavericks in jeder brenzlichen Situation einen Ausweg finden?

Es gab ne Zeit, da habe ich Western geliebt und mir jeden Western angesehen. In den letzten Jahren aber eher weniger, ich hatte mich übersehen damit. Als ich dann diese Serie entdeckte, die mir bisher völlig unbekannt war ist diese Flamme wieder entzündet, wie man so schön sagt, weil ich ein großer Fan von James Garner bin. Gelesen, dass er mal eine Western-Serie gemacht hat, hatte ich schonmal, aber ich habe sie nie gefunden, daher freue ich mich sehr, dass Pidax diese nun anfängt auf DVD zu veröffentlichen und was soll ich sagen, mir hat sie super gefallen. Die Episoden sind alle in sich sehr spannend gemacht, die Qualität ist auch okay, also was will man mehr? Dies gepaart mit top Schauspielern und man hat eine klasse Serie, die ich euch einfach empfehlen kann und will, also schaut einfach selbst mal rein.