Love Real Food: Mit über 100 vegetarischen Gerichten der Nr. 1 US-Foodbloggerin ist ein Buch aus dem Narayana Verlag vom 12. Oktober 2019.

Love Real Food

LOVE REAL FOOD! Niemand versteht es besser, Lust auf natürliche, vollwertige Lebensmittel zu wecken, als das Kochtalent Kathryne Taylor. Sie ist das Gesicht, das hinter Amerikas beliebtestem Food Blog Cookie and Kate steht und präsentiert auf ihre einmalige Art über 100 leicht umsetzbare und unerhört leckere Rezepte, die sich auch in gluten-, milch- und eifreie Versionen verwandeln lassen. Ihr Buch zeigt jedem egal, ob Vegetarier, Veganer oder Fleischesser , wie man gut isst und sich gut dabei fühlt.

Mit diesem Buch wird das Kochen kreativer, pflanzenbasierter und vollwertiger Gerichte zu Ihrer neuen Leidenschaft werden. Verlieben Sie sich in luftig-lockere Hafer-Zimt-Pancakes und cremigen Cashew-Chai-Latte, in Fettuccine in Cremesauce mit sonnengetrockneten Tomaten und Spinat und viele weitere unwiderstehliche Leckereien. Das besondere Schmankerl dieses Buches ist kein Rezept, sondern Cookie, der karottenverrückte Vierbeiner, der Kathryne schon auf ihrem Blog Cookie and Kate seit Langem die Show und die Herzen ihrer Leserinnen und Leser stiehlt.

Kathryne zelebriert vollwertiges Kochen mit Leib und Seele. Vertrauen Sie ihren begeisterten Fans: Sie werden ihre Gerichte lieben und sich fantastisch dabei fühlen. Kathrynes Debüt-Kochbuch ist vollgepackt mit natürlichen und vollwertigen Lebensmitteln, leicht umsetzbaren Rezepten und genau dem Charme, den die Fans ihres Blogs Cookie and Kate so lieben. Ihre wunderbaren Gerichte aus ursprünglichen und vollwertigen Zutaten, jede Menge hilfreiche Tipps und herzerfrischende kleine Intermezzi ihres vierbeinigen Co-Stars Cookie machen LOVE REAL FOOD zu einem Favorit in jeder Küche auch in meiner! Angela Liddon, Autorin von OH SHE GLOWS!