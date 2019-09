Liebeserklärungen ist eine neue CD von Wladimir Kaminer und dem Label Random House Audio vom 19. August 2019.

Liebeserklärungen von Wladimir Kaminer

Nichts bietet mehr Stoff für Komik, Dramen und Hochgefühle als die Liebe. Egal ob es um Teenager geht, die einen Rockstar anhimmeln, bis die Illusion vom coolen Held an der Realität zerschellt. Oder ob das perfekt geplante romantische Date daran scheitert, dass der Angebetete es dank einer Fußballübertragung schlicht verpasst. Aber natürlich gibt es auch Happyends und glückliche Verbindungen, die ein Leben lang halten. Von den zahllosen Facetten der Liebe weiß Wladimir Kaminer ein Lied zu singen – und viele Geschichten zu erzählen: witzig, staunend und immer mit liebevollem Blick für die Schwächen des menschlichen Herzens.

Ich finde Wladimir Kaminer eigentlich immer ganz lustig, auch diese Geschichten auf dieser CD sind amüsant, mit seinem typischen Humor und auch seinem Akzent. Allerdings hatte ich Schwierigkeiten mir alle am Stück anzuhören, weil das doch irgendwann schwierig wird. Also sind die Geschichten, zumindest waren sie das für mich, immer mal was für zwischendurch. Damit ist das sehr kurzweilig und unterhaltsam. Für zwischendurch kann ich es euch empfehlen.