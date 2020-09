Kochbuch: La Serenissima. Ein kulinarische Reise von Venedig bis Zypern mit den besten 100 Rezepten vom Mittelmeer. Mediterrane Küche zum Träumen und Genießen ist ein Buch aus dem Christian Verlag vom 27. Juli 2020.

Von Venedig bis Zypern erstreckte sich einst die Macht der Republik Venedig. Auf den Spuren der Serenissima begibt sich Nino Zoccali auf eine kulinarische Reise zum Träumen und Genießen und sammelt Gerichte mit Geschichte: 100 authentische Rezepte aus der Löwenrepublik präsentiert er in diesem prachtvollen und grandios gestalteten Kochbuch.

Am Anfang des Buchs bekommt man so eine kleine Geschichte vom Autor präsentiert warum er sich in Venedig verliebt hat und diese Liebe merkt man dem Buch auch auf jeder Seite an. Es ist sehr umfangreich, gut bebildert und einfach mit Liebe gestaltet. Die Rezepte sind lecker, ich habe mir schon einige rausgesucht, die mir komplett neu waren und die ich in den nächsten Tagen definitiv nachkochen werde. Der Autor steckt mit seinen Äußerungen auch etwas an und man bekommt richtig Lust sich die Orte die er beschreibt einfach selbst mal anzusehen. Wer also die Italienische Küche mag, auch Rezepte aus zb. Zypern probieren möchte kann hier einfach nichts verkehrt machen. Schaut also einfach selbst mal rein.