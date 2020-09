Kochbuch: Grill Gemüse – 80 vegetarische und kreative Rezepte vom Grillprofi, die kein Fleisch vermissen lassen ist ein Buch aus dem Christian Verlag vom 15. Juli 2020.

Fleisch grillen? Kann jeder! Der wahre Könner am Grill zeigt sich beim Gemüsegrillen. Denn es geht darum, das Gemüse als Hauptdarsteller auf dem Teller statt als schnöde Beilage zu inszenieren. Wie das geht, zeigt Grillprofi Martin Nordin mit 80 kreativen, nachhaltigen vegetarischen Rezepten allesamt so lecker, dass man ab sofort am liebsten nur noch grün grillen möchte.

Fleisch grillen kann wirklich jeder, naja nicht jeder, auch da gibt es so einige Tricks. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht um das grillen von Gemüse. Habt ihr den Grill dieses Jahr denn schon ausgepackt? Ich könnte im Sommer ja jeden Tag grillen und selbst wenn man Fleisch so sehr mag wie ich, dann wird das schnell langweilig. So bin ich also immer auf der Suche nach neuen Ideen und ja, manches mal grille ich auch Gemüse, das aber meistens eher langweilig. Erst mit diesem Buch bekam ich dafür einige neue kreative Ideen. Wirsing, rote Beete, und und und, das Buch hat so viele kreative Ideen zum grillen von Gemüse, dass man am liebsten alles auf einmal probieren möchte. Lecker sag ich euch, ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, ihr werdet genau so schwer begeistert sein wie ich, garantiert.