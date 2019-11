Keto-Intervallfasten – Das Turbo-Stoffwechselprogramm ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 24. September 2019.

Keto-Intervallfasten – Das Turbo-Stoffwechselprogramm

Zwei starke Prinzipien werden in diesem Buch kombiniert: Intervallfasten und ketogene Ernährung. Keto basiert auf sehr kohlenhydratarmer und gleichzeitig sehr fettreicher Kost, wie Fleisch, fettem Fisch, Eiern und Avocados. Durch die niedrige Kohlenhydrataufnahme ist der Körper gezwungen, seine Energie aus Ketonen zu beziehen. Ketone (Ketonkörper) sind spezielle Fettsäuremoleküle, die aus Fett gebildet werden und die Körperfettreduktion dadurch steigern. Beim Intervallfasten wird der Körper durch regelmäßige Esspausen in Ruhephasen versetzt, in denen er keine Mahlzeiten verarbeiten muss. Auch hier gewinnt er seine Energie aus Ketonen und fördert dadurch den Fettabbau. Beide Ernährungsformen kombiniert verstärken den positiven Effekt und wirken wie ein Stoffwechsel-Boost. So geht Abnehmen einfach, schnell und effektiv: mit über 50 kohlenhydratarmen und fettreichen Rezepten für den Alltag – vereint mit der 5:2-, 16:8- oder 20:4-Fastenmethode – für alle Keto-Einsteiger und Fasten-Fans.

Ein kleines, aber feines Buch. Es hat übersichtlich viele Informationen parat und das Intervallfasten ist für mich was neues, was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. Zu den vielen Infos hat das Buch auch einige Rezepte parat. Die hätten ruhig umfangreicher ausfallen können, aber man bekommt mit diesem Buch einen ersten Eindruck davon wie es funktioniert und kann es ausprobieren. Ich kann euch daher sehr empfehlen einfach mal selbst reinzuschauen.