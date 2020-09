Johnny Sinclair – Die Gräfin mit dem eiskalten Händchen besteht aus drei Hörspielen und wurde produziert von Folgenreich (Universal Music) im Jahr 2020.

Johnny Sinclair – Die Gräfin mit dem eiskalten Händchen

Ich kann sie sehen! Wirklich sehen! Geister, Dämonen, Gespenster. Sie lauern in dunklen Nischen und Ecken, treiben ihr Unwesen … überall. Doch ich stelle mich ihnen entgegen und mache dem Spuk ein Ende. Ich bin Johnny. Johnny Sinclair. Ich bin Geisterjäger.

Einmal Urlaub machen von der Geisterjägerei! Auf Einladung des Grafen Albert von Tattenberg reisen Johnny und Russell nach Österreich, um das 500-jährige Bestehen von Schloss Tattenberg zu feiern. Im Gepäck haben sie neben ihren Snowboards natürlich auch den sprechenden Schädel Erasmus von Rothenburg. Ein Glück, denn bald klopfen die ersten Geister an die Fenster von Schloss Tattenberg …!

Ich hatte schon einmal einige Folgen vorgestellt und euch damals dazu geschrieben:

John Sinclair kennt denke ich fast jeder von euch, dies ist eine Art Ableger, also nicht John Sinclair in jung oder so, wie man vermuten könnte. Das machen ja andere Hörspielreihen durchaus so, hier geht es aber um einen völlig neuen Charakter, was sich aber durchaus auch an jüngere Zuhörer wendet. Ich fands klasse, wie das Original, spannend und sehr hörenswert, kann ich euch wirklich nur empfehlen einmal reinzuhören.

Eine richtig tolle Idee, die Folgenreich hier hatte. Eine Geschichte des jungen Geisterjäger über mehrere Folgen, genauer gesagt drei, zu verteilen. Ich mag sowas übergreifendes. Hier bleibt genug Zeit die Story, die nebenbei gesagt sehr spannend ist, zu gestalten. Das ganze geht dann bald 3 Stunden und ich kann euch sagen, es wird nicht langweilig. Ein Genuss für jeden Hörspielfan, ich kann euch raten hier unbedingt mal reinzuhören. Auch in die Folgen die davor erschienen, die Serie macht insgesamt sehr viel Spaß.