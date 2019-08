Je ne RACLETTE rien!: 70 internationale Rezepte zum Dahinschmelzen ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 20. August 2019.

Jeder liebt Raclette! Aber seien wir doch einmal ehrlich: die Füllung ist eigentlich immer gleich. Und dabei gibt es doch so viele Möglichkeiten! Maria Panzer stellt 70 internationale Rezepte zum Dahinschmelzen vor, die jeden Racletteabend zu einem Erlebnis machen. Kombiniert in unterschiedlichen Länderkapiteln präsentiert sie

Radicchio-Pfännchen mit Walnüssen und Prosciutto aus Italien

Makkaroni and Cheese-Pfännchen aus den USA

Koriander-Kartoffeln mit Granatapfel aus dem Orient

Gyros-Pfännchen aus Griechenland oder

Dulce de leche-Brownies aus Südamerika

Mit dem Pfännchen in den Soulfood-Himmel – das ideale Geschenk für alle Raclette-Liebhaber! Nicht nur für Liebhaber, auch für die, die es gerne mal ausprobieren wollen bietet das Buch jede Menge Abwechslung. Ich finde es so toll, dass es eigentlich klein und handlich ist und dabei doch so viel bietet, vor allem aber ist das Buch qualitativ der Hammer, sehr gelungen und die Bilder sind einfach nur toll, da bekommt man auf jeder Seite immer mehr Hunger. Schaut unbedingt selbst mal rein.