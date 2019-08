Ja, ich grill – Im Winter: Die 50 besten Winter-Rezepte zum Niederknien ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 20. August 2019.

Ja, ich grill – Im Winter

50 geniale Grillrezepte lassen für Grillmeister, die auch im Winter nicht auf die schönste Nebensache der Welt verzichten wollen, keine Wünsche offen. Saisonales Gemüse wird hier perfekt mit Fisch und Fleisch kombiniert.Ob Flanksteak mit Glühweinmarinade, Hirschburger mit Süßwein-Zimt-Zwiebeln, Maronensuppe oder Grilled Cheese Sandwich mit Waldpilzen, für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Das Wintergrillen kann beginnen!

Im Sommer grillt jeder, im Sommer grillen kann auch jeder, aber wer grillt wirklich mal im Winter? Ich mache das in der Tat auch mal gerne, zumindest dann wenn es nicht zu extrem kalt ist, das ist eben doch etwas wetterabhängig. Es darf zumindest nicht zu doll regnen, außer man hat den Grill geschützt stehen, was bei mir nur so halb der Fall ist. Dennoch benutze ich meinen Grill auch durchaus im Winter und fand daher dieses Buch spannend, weil die Rezepte winterlich angehaucht sind, was ich sehr kreativ fand, denn um ehrlich zu sein, mir fehlt diese Kreativität beim Grillen oft. Ich freue mich jetzt schon auf den Winter. Natürlich gehen die Rezepte auch jetzt schon, daher schon jetzt meine ganz klare Empfehlung.