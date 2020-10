FLEISCH FOR LIFE!: Warum Vegan krank macht und Fleisch uns heilt ist ein Buch aus dem millemari Verlag vom 20. September 2020.

Wir leben länger als je zuvor, aber wir leben nicht besser – Millionen von Menschen leiden an Krankheiten wie Diabetes, Depressionen, Gelenkschmerzen, Herz- und Autoimmun-krankheiten. Millionen weitere haben versucht und versagt, Gewicht zu verlieren und den Gewichtsverlust dann auch zu halten. Wem das bekannt vorkommt, der ist nicht allein.

„Dieses Buch wird Einigen gegen den Strich gehen. Es wird viele Kritiker geben, und ich freue mich darauf, ihre Fragen zu beantworten. Letztlich müssen sich die Informationen, die ich in diesem Buch mit Ihnen teile, an der Verbesserung unserer persönlichen Gesundheit messen lassen.“ Paul Saladino, MD „Wenn Sie Ihre Gesundheit optimieren wollen, müssen Sie dieses Buch lesen. Sie werden nicht enttäuscht sein!“ Robb Wolf, Biochemiker und Bestsellerautor „Paul Saladino ist bei weitem einer der brillantesten neuen Köpfe im Gesundheits- und Ernährungssektor. Er recherchiert gut, praktiziert, was er predigt, und hat eine Leidenschaft dafür, nach der ultimativen Wahrheit zu forschen.“ Ben Greenfield, US-Bestsellerautor, ausgezeichnet als bester Personal Trainer des Jahres.

Ein sehr spannendes Buch, das Veganern gar nicht gefallen wird. Hier wird erklärt, dass Pflanzen, also Gemüse beispielsweise gar nicht so gut für die Ernährung ist wie immer angenommen, weil eben viele Dinge fehlen, die der Mensch für eine gesunde Ernährung braucht. Das wird in diesem Buch natürlich alles besser erklärt als ich das je wiederholen könnte, daher würde ich euch sehr raten hier einmal selbst reinzuschauen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und bin jetzt schon gespannt, was Veganer dazu sagen werden, ich kann sie quasi schon hören. Lasst euch aber nicht beeinflussen, macht euch ein eigenes Bild und glaubt nicht immer alles, was die Lebensmittelindustrie uns sagt. Dieses Buch erklärt einiges.