Fähre nach Hongkong ist ein spannender Abenteuerfilm mit Curd Jürgens und Orson Welles von Pidax Film aus dem Jahr 1959.

Fähre nach Hongkong

Ein Deutscher (Curd Jürgens) wird nach einer Schlägerei in einer Bar aus Hongkong ausgewiesen und gelangt auf eine Fähre nach Macau. Der Schiffskapitän (Orson Welles) ist darüber wenig erfreut. Als dem Deutschen am Ziel die Einreise verweigert wird, muss er zwangsläufig auf dem Schiff bleiben. Auf die beiden Männer kommen viele Abenteuer zu …

Pidax präsentiert den bekannten Abenteuerfilm aus dem Jahr 1959. Unter der Regie des späteren 007-Regisseurs Lewis Gilbert liefern sich Curd Jürgens und Orson Welles ein packendes Männerduell und müssen allerlei turbulente Ereignisse meistern – vom aufkommenden Taifun bis zu einem Piratenüberfall. Dazu serviert Kameramann Otto Heller („Der rote Korsar“) prächtige Bilder von der Landschaft und den bunten Häfen. Rauf-intensives Abenteuer mit Top-Besetzung!

Einer der wenigen Filme mit Curd Jürgens, die ich noch nicht gesehen habe. Irgendwann, 20 Jahre nach diesem Film hab ich ihn mal in einem James Bond Film gesehen und bin seit dem Fan. Dieser Film ist klasse, er spielt seine Rolle so gut, das es einfach jede Sekunde Spaß macht zuzuschauen. Besonders aber auch das Spiel zusammen mit dem großartigen Orson Welles, der hier eine wunderbare Rolle spielt. Der Film ist ein Highlight, fängt entspannt an und nimmt dann, wie die Fähre beim verlassen des Hafens, immer mehr an Fahrt auf. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach mal selbst reinzsuchauen.