Doc West – Nobody schlägt zurück ist ein Film mit u.a. Terence Hill, Paul Sorvino und Ornella Muti vom New KSM aus dem Jahr 2009.

Terence Hills Comeback zum abendfüllenden Spielfilm geht in die zweite Runde! Die charmante Westernkomödie, welche spielend an die weltbekannten Klassiker der Spencer-Hill-Zeit anknüpft, erscheint ebenfalls mit der originalen Langfassung. Exklusiv als Collectors Edition.

Der legendäre Revolverheld, Glücksspieler und Arzt „Doc West“ (Terence Hill) rettet einer Frau gerade so das Leben, aber es ist klar: Holysand braucht dringend ein Krankenhaus! Doc West und Sheriff Basehart (Paul Sorvino) beschließen, das Geld mit einem großen Pokerturnier zu organisieren. Jedoch lockt das hohe Preisgeld auch einige professionelle Glücksritter und zwielichtige Gestalten an. Wie den halbseidenen „Holländer“, der mit Doc West noch immer eine alte Rechnung offen hat. Auch eine alte Flamme von Sheriff Basehart, Debra „Tricky“ Downing (Ornella Muti), hat es auf den Gewinn abgesehen. Wer wird am Ende das Turnier für sich entscheiden können?

Dieser Teil hat zwar mittlerweile auch schon 10 Jahre auf dem Buckel, macht aber dennoch viel Spaß, weil Terence Hill in den letzten Jahren kaum noch in diesen typischen Western zu sehen war und hier ist einer seiner letzten in denen er nochmal etwas aufdreht, so wie man ihn eben kennt. Das macht auch heute noch Laune und dieser Film gehört somit ins Regal von allen Terence Hill Fans, wie auch ich es einer bin. Daher meine klare Empfehlung.