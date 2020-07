Bob’s Burgers Burger Buch: Die besten Rezepte der Kultserie ist ein Kochbuch aus dem Heel Verlag vom 9. Juli 2020.

Bob’s Burgers Burger Buch

Vorhang auf für die heimlichen Stars von Bob’s Burgers: Die „Burgers of the day“! Rund 70 schräge Schöpfungen wie den Rest in Peas Burger oder den Final Kraut Down Burger, die in den Cartoons über einen verkrachten Burgerladen-Betreiber und seine Familie nur als Running Gag auf der fetttriefenden Menütafel auftauchen, hat Serienfan Cole Bowden mit viel Phantasie und wenig Ahnung kulinarisch interpretiert und in seinem Blog „The Bob’s Burgers Experiment“ veröffentlicht. Aber no sweat: Für dieses Buch haben gleich zwei todesmutige Profi-Köche die unkonventionellen Rezepte auf Herz, Nieren und Genießbarkeit überprüft und liebevoll editiert. Das Ergebnis ist eine illustrierte Sammlung witziger (und jetzt auch schmackhafter, ehrlich!) Burger-Kreationen zum Nachbauen, die dazu anregt, das Kochen nicht ganz so burgerernst zu nehmen und einfach mal was auszuprobieren.

Ich liebe die Serie, die ist so unheimlich komisch, ich heule da regelmäßig vor lachen und als ich dieses Buch sah musste ich unbedingt reinschauen. Das Buch schafft es den Flair der Serie einzufangen und ernsthafte Burger-Rezepte mit einem gewissen Humor der Serie darzustellen. Einzig ein paar vernünftige Bilder fehlen, aber das ist dann auch schon Kritik auf hohem Niveau. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, ein klasse Buch.