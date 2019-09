Backen Low Carb – Über 50 Wohlfühlrezepte mit wenig Kohlenhydraten: Süß & herzhaft ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 3. September 2019.

Backen Low Carb

Ein Leben ohne Kuchen und Gebäck ist möglich, aber sinnlos. Für alle, die ohne Reue naschen wollen, bietet „Low Carb Backen“ den perfekten Ausweg. Die 50 Wohlfühlrezepte kommen teilweise mit wenig oder ganz ohne Zucker oder Kohlenhydrate aus, so dass auch Figurbewusste den süßen Genuss das ganze Jahr ohne schlechtes Gewissen erleben können. Mandeltarte, Himbeer-Cupcakes, Nussecken und Schokokuchen ohne Mehl werden so zu gesunden Alternativen. Auch herzhafte Leckereien wie Sonntagsbrötchen, Flammkuchen mit Lachs und Eiweißbrot mit Chia-Samen sind schnell zubereitet. Mit praktischem Grundlagenteil und wissenswerten Infos zur gesunden Low-Carb-Ernährung sowie Nährwertangaben zu jedem Rezept.

Eines will ich mal vorweg sagen, die Kuchen haben trotzdem alle ordentlich Kalorien und sind somit, was das Abnehmen angeht weniger geeignet. Aber sie sind gesünder, weil keine Kohlenhydrate. Ich fand es auch klasse, dass bei jedem Rezept die Kalorienzahl dazu steht für jeweils ein Stück. So kann man gut rechnen, wenn man wirklich gerade am abnehmen ist. Ich selbst bin dabei abzunehmen und habe mal nach einer gesünderen Alternative zu den „normalen“ Kuchen gesucht und viele interessante Rezepte und Ideen in diesem Buch gefunden. Ernährung ist so vielfältig, ich kann euch dieses Buch daher sehr empfehlen.