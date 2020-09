006/Sos-Wasserleichen An Bord von Gruselserie

LA GOMERA – eine idyllische Urlaubsinsel! Zwei erlebnishungrige Pärchen auf einer Yacht! Sonne und blaues Meer – so weit das Auge blicken kann. Doch schon bald verwandelt sich das schwimmend Luxus-Hotel in ein tödliches Gefängnis, aus dem es kein Entrinnen gibt …

Ich liebe so Gruselhörspiele und die Gruselserie hat es mir so langsam wirklich angetan. Die Qualität ist super, die Geräuschkulissen passen bei dieser Folge sehr gut. Außerdem ist sie sauspannend, die Sprecher wirken motiviert und ich bin einfach begeistert von der Geschichte. Ich kann euch sehr empfehlen in diese Folge bzw. auch in die gesamte Serie reinzuhören. Sehr hochwertige Hörspiele und sehr gruselig dieses Mal.