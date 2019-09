004/Projekt X-Invasion der Aliens von Gruselserie

004/Projekt X-Invasion der Aliens ist die aktuelle Folge von Gruselserie von dem Label Europa (Sony Music) vom 16. August 2019.

Im südlichen Schwarzwaldgebiet herrscht höchste Alarmstufe: Sind die Ufo-Sichtungen des Militärs tatsächlich ernst zu nehmen? Zwei jugendliche Schüler schlagen alle Warnungen in den Wind und erleben in dieser Nacht Unfassbares.

Diese Folge fing spannend an, ich hatte mir sehr viel versprochen. Ein bisschen nervig waren die Kinderstimmen, die machten einen etwas lustlosen Eindruck, aber ich dachte, egal, wenn das so spannend bleibt. Leider war dem nicht der Fall, das Hörspiel plätscherte so vor sich hin und die Außerirdischen waren nicht wirklich gruselig, irgendwie waren sie kaum präsent und am Ende war es mir auch einfach zu durcheinander und hektisch. Mir hat das Hörspiel nicht wirklich sehr gut gefallen. Der Anfang war klasse, der Rest traf leider nicht wirklich meinen Geschmack. Hört aber am besten selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild.