Im Labyrinth der großen Pyramide ist die neueste Folge von Gruselkabinett von Titania Medien (Tonpool) vom 31. Mai 2019.

6 Bewertungen

Titania Medien (Tonpool)

Audio CD

Im Labyrinth der großen Pyramide – Gruselkabinett-Folge 148: London 1880: Evelyn und Paul Forsyth stehen kurz vor ihrer Hochzeit, als der Bräutigam von seinen Erinnerungen an ein unheimliches Erlebnis in Ägypten heimgesucht wird. Seinerzeit hatte er sich mit Professor Nathan Niles in der gewaltigen Cheops-Pyramide verirrt …

Die Gruselkabinett Folgen fand ich bisher fast immer sehr gelungen. Gerade die letzten Folgen waren der absolute Hammer, daher habe ich mich sehr auf diese neue Folge gefreut und muss sagen, dass sie okay war. Nicht der Hammer wie die letzten Folgen aber dennoch gut gemacht mit einem spannenden Thema, das mich sehr interessiert hat, denn ich lese gerne Dinge über Pyramiden und dieses Thema wurde hier sehr gut umgesetzt, wenn es auch alles ein bisschen weit hergeholt wirkte. Ich kann euch dennoch empfehlen hier reinzuhören, es lohnt sich sehr.

7,0 von 10 Pharaonen