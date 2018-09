Extreme Dinosaurs ist eine Serie von Pidax film media Ltd. (Alive!) aus dem Jahr 1997.

Letzte Aktualisierung am 17.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Extreme Dinosaurs: Die vier Dinosaurier T-Bone, Stegz, Bullzeye und Spike wurden kurz vor dem Aussterben der Saurier tiefgefroren und erwachen in der Jetztzeit. Die vier Helden kämpfen gegen drei bösartige Dromaeosaurier, die auch wieder zum Leben erwacht sind. Das böse Trio plant, die Weltherrschaft zu übernehmen. Das mit menschlicher Intelligenz ausgestattete Dino-Quartett versucht das zu verhindern …

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Die Serie ist aus dem Jahr 1997, damals war ich 18 und hörte gerade auf solche Serien zu schauen, ein paar Jahre früher wäre das genau mein Ding gewesen. Doch mit 18 bin ich ausgezogen zuhause, habe eine Lehre angefangen und so ist die Serie völlig an mir vorbei gegangen und ich habe erst jetzt diese Tage zum ersten Mal davon gehört. Gleich nach der ersten Folge hat mich die Serie begeistert und in ihren Bann gezogen, ich kann sie euch wirklich empfehlen, wenn ihr sie noch von damals kennt, dann ist die Serie sowieso ein Pflichtkauf. Neben der ersten Staffel sind auch schon weitere Folgen erschienen.

Letzte Aktualisierung am 17.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Letzte Aktualisierung am 17.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Die amerikanische Zeichentrickserie „Extreme Dinosaurs“ ist ein Spin-Off von „Street Sharks“ und basiert auf einer bekannten Figurenserie des Spielzeugherstellers Matell. 1998 strahlte Super RTL die Serie erstmals auf Deutsch aus, nun erscheint sie endlich auf DVD

8,5 von 10 T-Rex Sauriern