Die stärkste Liga der Welt: Eishockey in der NHL ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 25. Oktober 2018.

Letzte Aktualisierung am 6.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Die stärkste Liga der Welt: Eishockey in der NHL: Gretzky, Howe und Crosby – Canadiens, Maple Leafs und Rangers: Seit mehr als 100 Jahren vereint die National Hockey League die größten Namen des internationalen Eishockeys. Aus einer kleinen Liga mit vier Teams für wenige kanadische Jungs ist innerhalb eines Jahrhunderts ein Milliarden-Business mit 31 Klubs und hunderten Stars aus aller Welt geworden, ein Mythos mit unzähligen Legenden und Anekdoten. Doch der Weg dahin war steinig. Dieses Buch erzählt die Geschichte der NHL, erklärt die Feinheiten des nordamerikanischen Sportsystems und porträtiert die größten Stars – auch die deutschen: von Marco Sturm bis Leon Draisaitl. Dabei verschließt es die Augen auch nicht vor den Problemen der NHL: Wirtschaftskrisen und Pleiten, Gewalt und Suizide, Doping und Rassismus. Ein starkes Lesebuch zur stärksten Eishockey-Liga der Welt.

Als ich so 14 oder 15 war hat mich die NHL richtig begeistert. Ich hatte damals jedes Spiel gesehen, das irgendwo übertragen wurde. Nachrichten gelesen und und und, weil die NHL einfach die beste Eishockey Liga der Welt ist. Auch deutsche Spiele schaue ich ganz gerne mal, man merkt aber sofort, dass das kein Vergleich zu der großen NHL ist. Irgendwann mit 18 habe ich dann Sportwetten angefangen auf NHL Spiele und war so richtig im Fieber drinnen. Über die Jahre hat sich das beruhigt, das Interesse ist aber nie ganz abgerissen. Dieses Buch hat das kleine Feuer wieder richtig zum lodern gebracht, denn ich wusste bis diese Tage nicht wie die NHL überhaupt entstanden ist. Das geschichtliche zur NHL war mega interessant, bin in die 90er Jahre, danach hatte ich ja selbst angefangen zu schauen. Jedem Eishockey Interessierten kann ich dieses Buch mehr als empfehlen.

9,0 von 10 Stanley Cups