Der rote Raum – Gruselkabinett-Folge 146: England 1899: Was geht vor sich in dem berüchtigten roten Raum des Schlosses Lorraine, in dem noch niemand eine ganze Nacht ausgehalten hat, ohne dem Wahnsinn zu verfallen oder zu versterben? Simon Price will gegen den ausdrücklichen Rat der Besitzerin und der alten Dienstboten, dem Spuk mit modernster Technik, einem Phonographen, zu Leibe rücken und riskiert damit seinen Verstand und sein Leben …

Die Geschichte stammt ursprünglich aus der Feder von H.G. Wells, sie ist aber eher unbekannt. Ich als großer Wells Fan kenne sie dennoch und habe mich richtig auf diese Folge gefreut. Die Umsetzung war dabei sehr gelungen. Zunächst erfährt man was es it dem roten Zimmer auf sich hat und im weiteren Verlauf baut sich die Spannung immer mehr auf, bis sie dann mit den Aufzeichnungen im roten Raum endet, die bisher das spannendste in dieser Hörspielserie waren. Die Folge ist definitiv eine der besten und daher meine ganz klare Empfehlung.

Ebenso fand ich die Folge Die Höllenfahrt des Schörgen-Toni gelungen: Colin und Alwyne Hargreaves, das übersinnliche Ermittler-Duo aus „Heimgesucht“, „Heimgekehrt“ und „Heimweh“, bleiben 1934 im Salzburger Lungau auf einer Reise in einem Schneesturm mit dem Automobil stecken. Ein Mann in einem Pferdeschlitten bietet ihnen an, die Nacht auf dem angeblich unbewohnten Schloss Moosham zu verbringen. Die Engländer ahnen nicht, auf was sie sich einlassen, als sie das vermeintlich großherzige Angebot annehmen …

