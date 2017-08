Der elektrische Reiter ist ein Abenteuerfilm mit Robert Redford und Jane Fonda von Koch Media aus dem Jahr 1979.

Der elektrische Reiter: In diesem Abenteuerfilm spielt Robert Redford einen Cowboy, der, ehemals Weltmeister seiner Zunft, jetzt armseliger Verkäufer in einem Schnellrestaurant ist. Nur sein Anzug, dessen Knöpfe glitzern und glänzen, erinnert noch an gute alte Zeiten…

Jane Fonda ist die elegante, welterfahrene Dame, die bereit ist, alles zu tun, um an eine spannende Geschichte zu gelangen. Als Redford aus einem Casino in Las Vegas hinaus in die Wüste reitet – das unbezahlbare Rennpferd ist lebendes Symbol seines Arbeitgebers – beschließt Jane, der Geschichte nachzugehen. Sie tut das immer einen Schritt der Polizei voraus, die gleichfalls interessiert ist. Als die beiden einen abgelegenen Ort in den Bergen Utahs erreichen, hat die kühle Reporterin sich nicht nur in den Cowboy verliebt, sondern teilt auch seine Überzeugungen.

Ein Film aus meinem Geburtsjahr, das ist mir als erstes aufgefallen. Erst kürzlich hatte ich einen Flm aus den 70er Jahren mit Robert Redford gesehen und festgestellt, dass er zurecht einer der besten Darsteller überhaupt ist. Auch in diesem Film wird das einmal mehr als klar, denn die Story ist eigentlich so gar nicht meines. Umweltfilme, Filme bei denen es um Tierschutz geht im weitesten Sinne, sind nicht so mein Ding, ich wollte diesen auch gar nicht erst schauen. Gut das ich das dennoch getan habe, Robert Redford spielt hier so toll, vom Looser zu jemanden der wieder eine Aufgabe hat, eine tolle Wandlung, ihr müsst euch das unbedingt anschauen.

8,5 von 10 angstlosen Rodeoreitern