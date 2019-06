Bosh! einfach – aufregend – vegan: Gönn dir! Über 140 Soulfood-Rezepte ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 13. Juni 2019.

Bosh! einfach – aufregend – vegan: Gönn dir! Über 140 Soulfood-Rezepte: Für alle, die aufregend-innovatives und rein pflanzliches Essen lieben, aber nicht wissen, wo sie beginnen sollen, bietet „BOSH!“ den perfekten Einstieg. Henry Firth und Ian Theasby haben auf der Videoplattform YouTube den erfolgreichen Kanal BOSH ins Leben gerufen, auf dem sie mit rein pflanzlichen Zutaten raffinierte Soulfood-Gerichte zubereiten. Ihren knapp 2 Millionen Abonnenten weltweit präsentieren sie in ihrem Kochbuch ihre 140 Lieblingsrezepte – sowohl für Frühstück und Mittagessen, aber auch Rezepte für opulente Cocktail-Partys und umwerfende Dessert-Ideen. Die Gerichte sind alle schnell und einfach, auch nach einem stressigen Arbeitstag sind ein Tomaten-Grantapfel-Salat, Protobello-Burger oder knusprige Schokoladentarte mit Salted Caramel fix zubereitet. Die Zutaten sind alle im Supermarkt zu bekommen, die Zubereitung ist unkompliziert. Veganes Soulfood quick & easy – mit BOSH! kein Problem!

Ich bin ja kein veganer, aber ich interessiere mich für alles, was irgendwie von einem Muster abweicht und so wollte ich es einfach mal probieren ob ich es schaffe einen Monat oder länger vegan zu leben. Doch wie fängt man das am besten an? Welche Rezepte sind gut und kreativ? Wie hält man das lecker durch. Auf all diese Fragen hat das Buch antworten und zwar ziemlich beeindruckende. Über 140 Rezepte, da garantiere ich euch, ist für jeden ausreichend etwas dabei. Ich selbst habe dutzende leckere Rezepte gefunden mit denen ich erst einmal einige Wochen auskomme. Ich bin jetzt schon gespannt wie das alles schmeckt. Wenn es nur halb so gut schmeckt wie die Bilder aussehen sehe ich da keine Schwierigkeiten. Wer also von euch auch mal was neues probieren möchte oder einfach neue Ideen braucht der sollte unbedingt in dieses Buch hineinschauen.

9,0 von 10 leckeren Rezepten