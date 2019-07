149/der Fall Teufelsmoor ist die neueste Folge von Gruselkabinett und Titania Medien (Sony Music) vom 28. Juni 2019.

149/der Fall Teufelsmoor Gruselkabinett: Die Familie von Colonel Daimley sieht sich merkwürdigen Ereignissen im das Familien-Anwesen umgebenden Moor gegenüber, die sie sich nicht erklären können. Glücklicherweise ist gerade der Meisterdetektiv für übernatürliche Fälle, Flaxman Low, ihr Gast. Die Sache stellt sich bei näherer Betrachtung als weitaus ernster heraus, als die Moorbewohner zunächst angenommen hatten…

Eigentlich bin ich mittlerweile ein richtig großer Fan der Gruselkabinett Reihe geworden. Die letzten Folgen waren meistens total der Hammer und so habe ich mich auf diese auch wieder gefreut. Allerdings ist dies wieder eine Folge, die mir persönlich nicht gefallen hat. Es wurde kaum spannend. Ich hatte das Gefühl als sei die gesamte Geschichte nur das Vorspiel und habe immer darauf gewartet das es so richtig losgeht. Passierte aber irgendwie nie, dann war die Folge irgendwann vorbei und ich dachte noch bei mir ob das nun alles war oder ob da noch was kommt. Natürlich ist das nur meine persönliche Sicht, ihr könnt das ganz anders finden, also hört selbst einfach mal rein um euch eine eigene Meinung zu bilden.

4,0 von 10 hustenden Geistern