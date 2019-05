003/Moskitos-Anflug der Killer-Insekten – Gruselserie ist ein Hörspiel von Europa (Sony Music) vom 3. Mai 2019.

003/Moskitos-Anflug der Killer-Insekten – Gruselserie: Der Urlaub im tropischen Amazonas-Gebiet entwickelt sich für eine kleine Touristengruppe zu einem wahren Alptraum: In Todesangst fliehen sie vor mutierten Insekten, deren Blutdurst keine Grenzen kennt …

Kürzlich habe ich diese neue Gruselserie entdeckt und wer mich kennt weiß, dass ich mir so gerne mal so Grusel/Horror-Hörspiele anhöre und habe mich richtig gefreut mal in diese Serie reinzuhören. Wie man es von Europa gewohnt ist, ist die Qualität hervorragend. Die Sprecher sind gut gewählt und die Vertonung stimmig. Man kommt sich wirklich so vor als sei man im Amazonas, das passt auf jeden Fall sehr. Die Folgen dieser Serie sind auch immer abgeschlossen, was mir sehr gut gefällt, denn so kann auch ruhig mal eine schwächere dabei sein, zu der ich leider diese Folge zähle. Versteht mich nicht falsch, im Grunde war sie gar nicht so schlecht. Nur der Anfang schleppte sich sehr dahin und es braucht lange bis es gruselig und actionlastiger wird. Wenn man das durchhält wird man am Ende mit viel Spannung belohnt. Ich kann euch aber unabhängig von meiner Meinung empfehlen hier einfach mal selbst reinzuhören.

6,5 von 10 Insektenstichen