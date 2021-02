Welche Bücher zum Lockdown – Teil 3

3,1 Millionen Deutsche sind 2019 auf Kreuzfahrt gegangen mehr als jemals zuvor. Nicht einmal die zahlreichen abgesagten Schiffsreisen während der Corona-Pandemie scheinen die Lust an Kreuzfahrten auszubremsen: Zwischen Mitte März und Mitte April stiegen die Buchungszahlen für 2021 auf dem amerikanischen Markt sogar um satte 40 Prozent…

Fabian reist 1975 zum ersten Mal nach Dresden. Er kommt bei Freunden der Eltern unter. Der Student aus Köln will sehen, ob das Leben in der „Ostzone“ wirklich so schlecht ist, wie sein Vater immer behauptet. Fabian freundet sich schnell mit Gleichaltrigen in Sachsen an und verliebt sich Hals über Kopf in Anne. Diese Verwirrung der Gefühle wird rasch eingeholt vom Alltag im geteilten Deutschland…

Keine Zeit zu kochen, aber trotzdem Lust auf richtig leckere Low-Carb-Köstlichkeiten? Kein Problem, denn die Gerichte in diesem Buch kochen sich fast von alleine! In diesem Buch zeigt Ihnen Erfolgsbloggerin Bettina Meiselbach 55 geniale Rezepte, die wenig Aufwand machen und ratzfatz auf dem Tisch stehen. Und das Beste: Man braucht keine exotischen Zutaten, sondern bekommt alles bei nur einem Einkauf im Supermarkt.

Das Punktesystem der Weight Watchers® ist eines der erfolgreichsten Abnehmkonzepte der Welt und wirklich leicht umzusetzen: Isst man gesunde, unverarbeitete Lebensmittel, die besonders wenige oder sogar null Punkte besitzen, und hält sich gleichzeitig an das Punktebudget seines individuellen Diätplans, schmelzen schon bald die Pfunde.

SKURRIL, SEHENSWERT, SENSATIONELL! Spektakuläre Lieblings-Weltrekorde vom Rekord-Institut für Deutschland aus dem rekordverrückten deutschen Sprachraum. Unglaubliche Leistungen und fantastische Fotos zum Staunen, Stöbern und Entdecken!

Eine umfassende, praxisorientierte Einführung in die Themen IT-Security und Hacking für Leser ohne Vorkenntnisse. • Alle theoretischen IT-Security und Programmier-Grundlagen werden einfach verständlich aufbereitet behandelt, um das nötige Grundlagenwissen beim Leser herzustellen…

Dieses leicht verständliche und praxisbezogene Handbuch zur Geldanlage stellt Ihnen das nötige Expertenwissen zur Verfügung, um mit rasch umsetzbaren Empfehlungen den für Sie geeigneten Anlagemix selbst auszuwählen. Nach dem Lesen werden Sie in der Lage sein, Schritt für Schritt ein vernünftig strukturiertes Wertpapierdepot aufzubauen, das perfekt zu Ihren persönlichen Zielen und Vorstellungen passt.

»Texten fürs Web« ist das Handbuch für Online-Journalisten in Medienunternehmen und für alle Texter in PR-Agenturen, in Unternehmen, in Behörden, Verbänden und Organisationen, die mit der Content-Produktion und -Publikation befasst sind. Ausführlich und mit vielen Beispielen zeigt Stefan Heijnk, wie nutzerfreundliches Web-Texten funktioniert und wie man es für Websites und Apps in Wort, Bild und Layout optimal umsetzt.

»JavaScript für Ungeduldige« ist ein vollständiger und dennoch prägnanter Leitfaden für modernes JavaScript, bis zu ES2020. Wenn Sie mit Sprachen wie Java, C#, C oder C++ umgehen können, werden Sie mit diesem Buch schnell mit JavaScript produktiv arbeiten können, ohne sich lange mit veralteten Konzepten rumschlagen zu müssen.