Welche Bücher zum Lockdown, das ist eine Frage der ich heute mal nachgehen werde, ich werde euch einige Bücher empfehlen, mit denen ich mir zur Zeit beschäftige.

Welche Bücher zum Lockdown – Teil 1

Es nimmt einfach kein Ende das Thema Corona. Mittlerweile haben wir in unserer Region sogar eine Ausgangsbeschränkung. Die Möglichkeiten sind also sehr stark eingeschränkt Dinge draußen zu machen und es ist natürlich auch besser, wenn wir das nicht machen. So mit der Zeit fällt es natürlich immer schwerer sich irgendwie zu beschäftigen. Ich mache das gerne mit Filmen und Büchern. Für letztere bleibt endlich mal mehr Zeit und so habe ich mich in den letzten Tagen viel beschäftigt. Ich möchte euch in einer Artikelreihe nun zeigen welche Bücher auf meinem Schreibtisch waren und welche ich davon auf jeden Fall empfehlen kann. Für mehr Informationen klickt auf das jeweilige Bild. Natürlich kommen die Tage noch ausführlichere Rezensionen zu den Titeln. Ich wünsche euch viel Spaß und macht das Beste in der freien Zeit zuhause.