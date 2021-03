Vol.1 (Von Kids für die ganze Familie) von Schlagerkids

Vol.1 (Von Kids für die ganze Familie) ist ein Sampler von Schlagerkids und Electrola (Universal Music) aus dem Jahr 2021.

Sie sind jung, sie sind fresh und sie sind absolut einzigartig: Mit den Schlagerkids erobert nun die nächste Künstlergeneration die Bühne, um dem Schlager spielerisch ein ganz neues, unverbrauchtes Gesicht zu geben! Hinter dem frechen Namen Schlagerkids stecken 4 musikbegeisterte Teenies: Benedikta, Miguel, Lena & Phil – so heißen die vier, die jetzt mit „Vol. 1“ ihr erstes Album veröffentlichen und damit die deutsche Musiklandschaft ordentlich aufwirbeln!

Mit Titeln wie „Ein Stern“ von DJ Ötzi, „Le Li La“ von Beatrice Egli oder „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros zeigen die Nachwuchstalente im Alter zwischen 12 und 14 Jahren wie cool und im besten Sinne zeitlos der Schlager im Jahr 2021 klingen kann. Die Kids feiern ihr liebstes Musikgenre und nehmen die Hörer mit auf das große Abenteuer Schlager! Mit „Vol. 1“ erscheint im Frühjahr 2021 ein generationsübergreifendes Album das Kinder, Eltern und junggebliebene Großeltern begeistern wird ! Schlagerkids-Power für die ganze Familie!

Ich fand das Album richtig gelungen, hat selbst mir Spaß gemacht, weil ich aber auch die meisten Lieder kannte, also zumindest von der Musik her. So findet man vieles bekanntes wieder mit neuen und kindgerechten Texten. Ich hatte in den letzten Wochen einige solcher Alben hier liegen und bin immer begeistert davon Kinder an die Musik zu führen und das geht kaum besser als mit solchen Alben und im Speziellem diesem. Ich kann euch also sehr empfehlen hier einmal selbst reinzuhören.