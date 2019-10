Typisch Michael ist ein Album mit neuem Track von Michael Holm und Da Records (Da Music) vom 13. September 2019.

Typisch Michael von Michael Holm

„Wer Liebe sucht“, singt Schlagerlegende und Erfolgsproduzent MICHAEL HOLM auf seiner aktuellen Single und bringt uns damit auf den musikalischen Spuren von Tammy Wynette und ihrem großartigen Welthit „Stand By Your Man“, die Licht- und Schattenseiten der Liebe näher. Genau wie bei dem einstigen Wynette-Hit aus dem Jahre 1969, den zwanzig Jahre später auch Country-Musiker und Schauspieler Lyle Lovett erfolgreich coverte, nimmt uns auch bei dieser großartigen deutschen Version die dichte, sehnsuchtsvolle Atmosphäre und getragene Melodie des Songs gleich gefangen. Dazu könnte kaum eine Stimme besser passen, als die von Songschreiber und Geschichtenerzähler Michael Holm, dessen zahlreiche Lieder, ob ihrer Hit-Charakteristik, ebenfalls oft gecovert wurden.

Einen musikalischen Querschnitt durch die letzten zehn Jahre seines Lieder-Schaffens bietet uns dazu jetzt das Album „Typisch Michael“ mit so schönen Liedern wie „Mal die Welt“, „Herz aus Gold“, „Der Mann im Mond“, „Mir fehlt dieses Wort“, „Der Condor“, „Wozu“, „Wir haben die Zigaretten geteilt“, „Frühstück“ oder auch „Dieser Blues“ und vielen wunderbaren Songs mehr. Seine Disco-Version des Titels „Schwarz – Rot – Gold“ dürfte zudem anlässlich des „Mauerfall-Jubiläums“ auf dieser CD an Aktualität gewinnen und auch sein Titel „Helle Glocken“ (feat. Anke Beuth) erklingt zum bevorstehenden Weihnachtsfest gerade rechtzeitig.

Wer Michael Holm mag wird dieses Doppelalbum lieben, 40 Tracks, voller gehts nicht, 40 Tracks inkl. Ganz neuen, ein Genuss für jeden Michael Holm Fan. Ich selbst mag seine Stimme sehr und hatte richtig viel Freude an diesem Doppelalbum. Der neue Hit „Wer Liebe sucht“ war richtig gelungen, so gelungen, dass ich euch gerne dies Album empfehle, hört also einfach selbst mal rein.