Trash Horrofilme zu Halloween

Seit vielen Jahren verschwinden in Los Angeles in der Zeit um Halloween immer wieder Menschen spurlos. Zeugen geben an, zur gleichen Zeit einen seltsam-düster maskierten Clown, der sich selbst Boo nennt, gesehen zu haben. Schnell entsteht das Gerücht, dass Boo die Menschen entführt, ihr Blut trinkt, von ihrem Fleisch isst und sie in heidnischen Ritualen opfert…