The Best of Benny Hill sind die besten Sketche des Kultkomikers von Pidax Film und erschien am 9. Oktober 2020.

The Best of Benny Hill

Kultkomiker Benny Hill läuft zur Höchstform auf! In diesem humorvollen Spektakel präsentiert er seine besten Sketche aus den Jahren 1969 bis 1972 und sorgt mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Slapstick, Pantomime, Parodie und Persiflage für pausenlose Lachkrämpfe. Mit dabei sind Highlights wie „Das Gras ist grüner“, „Das Leben des Maurice Dribble“ und die Persiflage auf Nana Mouskouri. Der aberwitzige Clown Benny Hill sorgt für eine Zwerchfallattacke sondergleichen.

Seine Kultshow wurde zwischen 1955 und 1989 ausgestrahlt und war mit mehr als 21 Millionen Zusehern eine der meistgesehenen Sendungen in Großbritannien überhaupt. Hills Humor verkaufte sich in 97 Länder weltweit. Bei diesem Best of handelt es sich um einen Filmzusammenschnitt , der Sketche enthält, die in den deutschen Folgen der „Benny Hill Show“ fehlen.

Einfach herrlich, ich habe Benny Hill zum ersten Mal als Kind gesehen und war direkt begeistert damals. Ich weiß es noch ganz genau, meine Eltern haben sich das angeschaut, ich kam dazu und kam dann aus dem Lachen nicht mehr raus. Diese Begeisterung ist geblieben, Benny Hill schafft es mich auch 30 Jahre später noch zum lachen zu bringen, einfach herrlich und daher kann ich euch diese DVD einfach nur empfehlen, schaut sie euch unbedingt mal an, da bleibt kein Auge trocken.