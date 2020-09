The Baldy Man ist eine Comedyserie mit Gregor Fisher von Pidax Film aus dem Jahr 1995.

The Baldy Man

Er liebt grelle Kleidung, lebt in einem bunten Haus und artikuliert sich in einer Fantasiesprache: Das ist Baldy Man (Gregor Fisher), der korpulente Brite mit der skurrilen Frisur. Er findet sich selbst unwiderstehlich und ist unglaublich eitel. Während sich andere wegen der fehlenden Haarpracht schämen würden, ist Baldy stolz darauf. Aber egal, was er auch macht, seine Aktivitäten führen immer zum totalen Chaos. Jede Autofahrt, jeder Strandbesuch, jede Grillparty und jeder Urlaub enden in der absoluten Katastrophe…

Pidax präsentiert sechsundzwanzig „haarsträubende“ Abenteuer des schrägen Baldy Man, dessen äußeres Markenzeichen sein schmaler, über die Glatze gekämmter Haarstreifen ist. Komiker Gregor Fisher läuft zur Höchstform auf und tritt ganz nebenbei auch noch als Baldys Mutter und Bruder auf. Bei dieser britischen Comedyserie bleibt kein Auge trocken. Skurrile Hauptfigur und Dialogarmut wecken bewusst Assoziationen mit dem Klassiker „Mr. Bean“: Produziert hat die gleiche Gesellschaft . Eine Großattacke auf die Lachmuskeln!

Ich kann mich noch genau erinnern an damals, da war ich so um die 16 Jahre alt und diese Comedyserie traf damals genau meinen Geschmack. Ich weiß noch wie ich damals Tränen gelacht habe. Ich hab allerdings schon ewig nicht mehr an diese Serie gedacht und war gespannt ob sie mir noch gefällt. Und was soll ich sagen, ja hat sie, ich habe wieder Tränen gelacht und fand das nach wie vor einfach nur saukomisch. Ich kann euch wirklich empfehlen hier rein zu schauen, grandiose Comedy-Unterhaltung.