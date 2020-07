Stark von Christin Stark

Christin Stark liefert mit ihrem vierten Studioalbum den Beweis, dass sich Lederjacke und moderner Schlager nicht ausschließen. Dass es in der Musik noch so viel gibt, über das es sich zu reden lohnt. Dass die Stärke eines Menschen durch all seine Facetten zum Ausdruck kommt und dass es im Leben wichtig ist, seinen Weg konsequent zu verfolgen. Lebensbejahend. Mit dem Herz am rechten Fleck. Stark. Christin Stark.

Ein solides vierte Album von der Schlagersängerin, die ich bisher noch nicht so wirklich kannte. Ich kannte einzelne Lieder von ihr und wusste, dass sie mit Matthias Reim zusammen ist. Übrigens krasser Altersunterschied, beinahe 30 Jahre und was ich gut finde: In einem Track rechnet sie mit Kritikern ab, war ein cooles Lied für alle Paare bei denen ein großer Altersunterschied herrscht. Ich fand das klasse, denn Liebe kennt kein Alter, das ist auch meine Erfahrung. In diesem Sinne, viel Spaß bei hören.