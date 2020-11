Schlagermusik die ich aktuell höre

Freddy Quinn gehörte in den Nachkriegsjahren zu den erfolgreichsten Sängern in der Bundesrepublik. Mit Titeln wie »Heimweh«, »Heimatlos«, »Die Gitarre und das Meer«, »Unter fremden Sternen« oder auch den Evergreens »La Paloma« und »Junge, komm bald wieder« erreichte er zwischen 1956 und 1966 sechsmal PLATZ 1 in den bundesdeutschen Charts sowie zahlreiche Platzierungen in den deutschen TOP 10.