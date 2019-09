OPTImal Grillen: Rezepte für den Optigrill – Das Original ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 5. September 2019.

Der OptiGrill von Tefal ist ein intelligenter Kontaktgrill, der mit Hilfe seiner Technologie immer perfekte Grillergebnisse liefert. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Fleisch, Fisch, Geflügel oder Gemüse grillen oder Sie Ihr Steak blutig, medium oder durchgebraten am liebsten mögen.

OPTImal GRILLEN liefert 50 geniale Rezepte für den High-End-Elektrogrill! Denn der OptiGrill kann man viel mehr, als ausgefallene Sandwiches oder Paninis zubereiten. Probieren Sie außergewöhnliche Burger-Rezepte und Fisch und Meeresfrüchte, wie Dorade vom Grill, Thunfisch Steak mit Mango-Salsa oder Garnelen-Spieße. Mit dem OptiGrill macht das Grillen auch Grillmuffeln Spaß und Grillanfänger müssen keine Angst mehr vor trockenem Fisch oder verunglücktem Steak haben! Ob Flank Steak mit Nussbutter, Filet Mignon, Ribeye mit Blue Cheese Topping, Rump Steak oder Flat Iron, Tri Tip, Hanging Tender oder Spider Steak – dieses Grillbuch bietet auch fortgeschrittenen Grillern eine Vielzahl an inspirierenden Steak-Rezepten. Und natürlich fehlen auch nicht die überragenden Sandwich- und Panini-Rezepte: Von Bacon-Brie- und Serrano-Rucola-Sandwich, über Toast mit grünem Spargel bis hin zu Thunfisch-Panini – diese vielfältigen Rezepte lassen Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen!

Grillexperte Oliver Quaas hat eine abwechslungsreiche Rezeptauswahl eigens für den OptiGrill zusammengestellt, bei der kaum jemand mehr den Outdoorgrill vermissen wird.

Seit einigen Wochen habe ich einen Komtaktgrill und bin damit mehr als zufrieden. Ich finde es einfach klasse, welche Möglichkeiten damit hat sich die professionelle Küche in die eigenen vier Wände zu holen und ganz nebenbei ist es auch noch etwas gesünder als Dinge in der Pfanne im Öl anzubraten. Ich fand dieses Buch klasse, weil es einfach jede Menge Ideen parat hat für den Kontaktgrill, die ich euch einfach nur empfehlen kann. Schaut also unbedingt selbst mal rein, lecker sag ich euch.