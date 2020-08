Ohne Limit in der Deluxe Edition ist das neueste Album von Julian David und Da Records (Da Music) vom 19. Juli 2019.

Ohne Limit (Deluxe Edition) von Julian David

Dieses Gesicht kennen wir doch?!! Ja, natürlich! JULIAN DAVID heißt dieser charismatische und attraktive Typ! Gereift wirkt er, vier Jahre nach seinem Debütalbum! Die Zeit zwischen dem letzten und meinem neuen Album OHNE LIMIT war kompliziert. Ich war gleichermaßen als Künstler und Mensch gefordert und habe oft an mir gezweifelt. Ich war ganz oben und bin dann durchs Feuer gegangen! Ich habe in dieser Zeit viel mit meinen Freunden, meinem Management und meiner Familie gesprochen. „Gerade mein Bruder war mir eine große Stütze! In dieser Zeit ist dann auch der Song IN DIESEM AUGENBLICK entstanden, welchen DAVID extra für das neue Album im Duett mit seinem Bruder Marco aufgenommen hat!

Und weil er glaubt, dass sich viele Fans, aufgrund seines früher extrovertierten Auftretens, nicht an die Songs seines Debütalbums gewagt haben, gibt es in der Deluxe-Version des Albums OHNE LIMIT nun eine Bonus CD mit 13, teilweise bisher nicht auf Tonträger veröffentlichten Tracks des vorherigen Albums…

Ein solides Schlageralbum, habe es eben so nebenbei gehört und muss sagen, dass es wirklich gelungen ist. Diese Deluxe Version hat auch einiges an Tracks mehr. Ich muss aber zugeben, dass ich Julian David bisher noch nicht kannte. War für mich spannend mal was neues zu entdecken und das Album wird sicher nicht das letzte von ihm gewesen sein, was ich höre. Ich fand die Musik richtig gut, okay, die Texte waren etwas einfach, aber es macht schon Spaß ihm zuzuhören, wegen der schönen Stimme. Das Album hat zwar schon ein Jahr auf dem Buckel, ich kann euch aber empfehlen auch mal reinzuhören.