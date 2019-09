Kochbuch ohne Rezepte sind neue Bücher aus dem Verlag Anton Pustet Salzburg vom 5. Juni 2019.

Autorin Ingrid Andreas hat Profi-Köchen jahrzehntelang über die Schulter geschaut, die Tipps und Tricks „hinter den Kulissen“ gesammelt und selbst in ihrer Küche ausprobiert. Das „Kochbuch ohne Rezepte“ bietet Wissen aus Erfahrung und ist ein informatives, vergnügliches Lesebuch mit praktischen Anleitungen – auf dass die Speisen ganz unabhängig davon, welches Rezept gekocht wird, perfekt gelingen! Für das Lektorat ist die Ernährungswissenschaftlerin und Hauswirtschaftslehrerin Nastasja Pircher verantwortlich, die bereits das „Kochbuch der Bäuerin“ neu überarbeitet hat.

Ein Kochbuch ohne Rezepte? Es geht um die Geheimnisse hinter den Rezepten: Also alles, worauf man achten muss und was in den Kochbüchern meist nicht zu finden ist Band 1 von 4 widmet sich ausführlich der Küchenpraxis, also dem Insiderwissen übers Schneiden, Rühren, Backen und Garen. Band 2 über Mehl, Milch und Ei versammelt Wissenswertes über diese Grundnahrungsmittel und ihre Verarbeitung in der Küche. Band 3 bietet das Küchen-Know-how rund um Obst und Gemüse. Band 4 beschäftigt sich mit der richtigen Zubereitung von Fisch und Fleisch.

Eine tolle Reihe, die meiner Meinung nach in jede Küche gehört, denn hier hat man ein „Kochbuch“ das auch ohne Rezepte auskommt, wobei einige wenige Anleitungen, nennen wir es mal so, sind enthalten. Ansonsten wird aber, je nach Thema, genauestens erklärt wie man mit dem entsprechendem Gegenstand umgeht. Nehmen wir beispielsweise mal das Buch über Fleisch, da erfährt man einfach alles über Fleisch. Die verschiedenen Sorten, wie man diese kocht, ausnimmt, zubereitet und und und. Das ist einfach eine Reihe, die, ich kann es nur wiederholen, in jede Küche und zu jedem Hobbykoch gehört. Schaut unbedingt selbst mal rein, es lohnt sich sehr.