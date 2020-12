Gründen in 90 Tagen: Schritt für Schritt in die erfolgreiche Selbstständigkeit ist ein Buch aus dem metropolitan Verlag vom 6. November 2020.

Gründen in 90 Tagen

Viele Menschen sind frustriert im Job und leiden. Weil Karriere und Konsum nicht das versprochene Glück bringen, wollen sie das Hamsterrad verlassen und ihr eigener Chef werden, wissen aber nicht wie. Der Ratgeber Gründen in 90 Tagen zeigt dir, wie du mit nur einer Aufgabe täglich in 90 Tagen ein eigenes Business aufbaust, ohne dafür gleich deinen Job zu kündigen. Gründer-Coach Moritz Gomm führt dich in ein freies und selbstbestimmtes Leben. Hol dir deine Leidenschaft zurück und nutze deine brachliegenden Talente, um deinen Lebensunterhalt mit Tätigkeiten zu verdienen, die dich glücklich machen. Diese praktische Anleitung ist prallvoll gefüllt mit Tipps und Tricks. Die anschaulichen Beispiele erfolgreicher Gründer motivieren und machen Mut: vom Yoga-Studio über Gastronomie bis zum Online-Business, vom Ladengeschäft bis zur KiTa.

Dieses Buch zeigt, wie du in 90 Tagen deine Geschäftsidee entwickelst, testest und erfolgreich umsetzt, ohne dafür (gleich) deinen Job zu kündigen. Die 90 Coaching-Aufgaben führen dich täglich einen Schritt weiter zum Erfolg.

Genau dieses Buch hätte ich vor rund 11 Jahren gebraucht, denn da hatte ich mich selbständig gemacht mit einer kleinen Idee und wusste nicht, wie und wo ich das alles genau aufbaue. Ich musste mir alles selbst beibringen, was durchaus schwer war über die Jahre. Gerade die Anfangszeit, erinnere ich mich, war sehr schwer zu bestehen. Und genau da setzt dieses Buch an. Es begleitet dich in deinen ersten Tagen von einer Idee zur Selbstständigkeit. Das grandiose dabei, jeder kann es ausprobieren mit einer Idee, selbst neben dem normalen Job her und wer weiß, vielleicht wird es bei dir genau wie bei mir, es entsteht daraus dein neuer Hauptberuf. Probiert es einfach mal aus, seid offen für was Neues, seid offen für Veränderungen, nehmt euer Leben selbst in die Hand, es macht kein anderer für euch. Das Buch bekommt für seinen Ansatz meine ganz klare Empfehlung, schaut unbedingt mal rein, wenn ihr bereits eine kleine Idee im Kopf habt, wenn ein Feuer zündelt, das Buch wird es zum Lodern bringen.