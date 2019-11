Erfolgreich Publizieren: Grundlagen und Tipps für Autorinnen und Autoren aus den Sozial-, Erziehungs- und Geisteswissenschaften ist ein Buch aus dem utb Verlag vom 11. Juni 2019.

Erfolgreich Publizieren

Publish or perish – das alte Motto gilt nach wie vor! Ob für erfahrene Wissenschaftler*innen oder Neulinge im wissenschaftlichen Publizieren. Der Titel gibt praktische Insider-Tipps zu den verschiedenen Möglichkeiten und Hintergründen im erfolgreichen wissenschaftlichen Publizieren. Die überarbeitete Neuauflage befasst sich in einem eigenen Abschnitt mit aktuellen Fragen zum Publizieren im Open Access. Die langjährige Verlegerin Barbara Budrich erläutert anschaulich, was Autor*innen beim wissenschaftlichen Publizieren im Bereich der Sozial-, Erziehungs- und Geisteswissenschaften wissen müssen und beachten sollten.

Ich fand dieses Buch recht interessant, vor allem weil ich da für mich und mein Schreiben einiges herausziehen konnte, wenn ich auch nicht wirklich wissenschaftlich schreibe hat dieses Buch Grundlagen parat, die ich mir aneignen konnte für die Bücher, die ich so schreibe. Der ein oder andere von euch weiß es sicher, dass ich bereits zwei kleine Bücher geschrieben habe. Ich will mich natürlich stetig verbessern und das konnte ich it diesem Buch zum teil sehr, daher meine Empfehlung für euch, Schaut unbedingt mal rein.