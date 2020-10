Einmal Noch 2 von Wolfgang Petry

Wolfgang Petry macht es noch einmal! Der Superstar des deutschen Schlagers Wolle Petry ist zurück mit Vol. 2 des Erfolgsalbums EINMAL NOCH!, das 2014 veröffentlicht und mit Gold ausgezeichnet wurde. Wie beim Vorgängeralbum wurden für EINMAL NOCH! 2 19 weitere Hits der Schlager-Ikone in neuem, tanzbarem Sound aufgelegt, unter anderem Top-Titel wie DER HIMMEL BRENNT, der Gute-Laune-Hit GIANNA aber auch Songs aus den frühen Petry-Jahren wie SOMMER IN DER STADT dürfen natürlich keinesfalls fehlen. Darüber hinaus hat sich auch der Über-Hit WAHNSINN auf diesem Album eingefunden und wird langjährige Fans mit einem neuen Sound begeistern.

Produziert wurde das Album wie gewohnt von Wolfgang Petrys langjährigem Produzenten und Weggefährten Helmuth Rüssmann, der wiederum im Team mit Sebastian Simmich gearbeitet hat. Der renommierte deutsche Produzent hat die alten Aufnahmen neu arrangiert und in ein modernes und tanzbares Gewand gehüllt. On top gibt es mit dem neuen Mix EINMAL NOCH 2020 von Szene-DJ Franz Rapid einen nagelneuen Schlager-Hit. Ebenfalls wieder mit an Bord ist der legendäre Otto Waalkes, denn auch beim aktuellen Album hat er das Cover gezeichnet diesmal ziert es der ältere Wolfgang Petry, der jedoch kein Stück von seinem Elan und seiner Jugendlichkeit verloren hat.

Ich bin hin und hergerissen von diesem Album, auf das ich mich extrem gefreut hatte, denn ich höre Wolfgang Perty seit meiner Kindheit, seit über 30 Jahren. Irgendwie wirken viele Tracks seltsam mit dieser durchaus modernen Musik und hier kommt zusammen, was eigentlich gar nicht zusammen passt. Wirklich gut sind vielleicht 2-3 Tracks, die anderen klingen irgendwie seltsam, diese Sounds passen einfach nicht zu Wolfgang Petry. Während Einmal noch 1 richtig klasse war, ist dieses Album eher mittelmäßig. Ich kann euch aber empfehlen reinzuhören, jeder hat ja einen anderen Geschmack, ich fand das Album letztendlich ok, aber leider nichts besonderes.