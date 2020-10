Dreiländerschmeck – Das Kochbuch: Eine kulinarische Reise durch das Dreiländereck ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 5. Oktober 2020.

Dreiländerschmeck – Das Kochbuch

Belgien, die Niederlande und Deutschland rücken in der Region Aachen, Lüttich und Maastricht eng zusammen. Der Blick über die Grenze ist für die Menschen im Dreiländereck seit Generationen Normalität. Die drei Länder prägen sich gegenseitig in vielerlei Hinsicht – auch wenn es um Genuss und Lebensart geht. Das Projekt Dreiländerschmeck aus dem Medienhaus Aachen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Esskultur in der Region zu dokumentieren und zu bewahren. Welche Zubereitungsarten und Zutaten prägen unsere drei Länder? Wo gibt es Einflüsse und Gemeinsamkeiten?

Wussten Sie zum Beispiel, dass die Ursprünge der Aachener Printe im wallonischen Dinant liegen? Und, dass der in Brüssel als Erstes gezüchtete Chicorée in vielen Teilen Deutschlands kaum Beachtung findet, während er in der traditionellen Küche im Raum Aachen einen festen Platz hat? Dieses Kochbuch stellt eine einzigartige Sammlung traditioneller und modern interpretierter Rezepte dar, wie sie in Familien aus unserer Region gekocht wurden und werden. Das Besondere: Zu jedem Rezept gibt es eine kleine Geschichte, die Traditionen, Erinnerungen oder Ursprünge beschreibt.

Ein hervorragend einfaches Kochbuch, dass sich auf wesentliche Dinge beruht und das finde ich klasse. Zum einen gibt es viel neues Wissen und zum anderen allerhand leckere Rezepte, die sehr einfach dargestellt sind. Einfach und übersichtlich will ich sogar sagen, so hat jedes Rezept ein vernünftiges Bild, das direkt Lust macht es nachzukochen und prägnante Beschreibungen. genau richtig, ohne viel tamtam, einfach kochen. So gelingen auch schwerere Dinge in windeseile ganz einfach. Ich kann euch dieses Kochbuch einfach sehr empfehlen, schaut unbedingt mal rein. Übrigens sehr lecker ist das Rouladen Rezept und das Bohneneintopf Rezept.