Die Remixe ist ein Album von Franziska und Da Records (Da Music) vom 4. Oktober 2019.

Die Remixe von Franziska

Sie hat sich mit jedem ihrer insgesamt sechs Chart-Alben musikalisch gewandelt und weiterentwickelt: FRANZISKA. Ihre Fans lieben sie dafür, dass die junge Sängerin aus Sachsen-Anhalt ist, wie sie ist: HERRLICH UNPERFEKT! Nicht ohne Grund ist dies der Name ihres bislang letzten und erfolgreichsten Albums. Unter dem Titel DIE REMIXE erscheint jetzt ein Doppel-Album der Sängerin, dessen Obertitel Programm und somit jeder Track dynamisch, tanzbar und modern rüberkommt. Alle Mixe stammen von Alex KING Strasser (u. a. erfolgreich für Andrea Berg, Helene Fischer, DJ Bobo, Tanja Lasch) für Akropolis Musik. Die erste Auskopplung FUER MICH BESTIMMT gibt bereits einen Vorgeschmack auf die energetischen Sounds der neuen Tracks. Aus der Feder des Autorenteams Skyray Music, die auch Franziskas bisher größten Radioerfolg POLARSTERN schrieben, stammt der neue Song GOODBYE (MEINE 7 SACHEN). Zudem sind u. a. Tracks wie POLARSTERN und ASTRONAUTEN in einem völlig neuen Soundgewand zu hören. Hinzu kommen Remixe ihrer bekannten Titel SOUVENIR, ABENTEUER, HERRLICH UNPERFEKT und einige Neuaufnahmen, wie u. a. der Hit SOMMERGEFUEHL und weitere Titel, die schon seit Jahren zu ihrem (Live)-Programm gehören. Welche 7 Sachen Franziska neben ihrem neuen Album im Gepäck hat, wird sie uns hoffentlich in Kürze verraten. Wir sind gespannt und freuen uns auf ein tolles Remix-Album der erfolgreichen deutschen Sängerin.

Franziska habe ich euch ja schon öfter vorgestellt auf diesem Portal, ich mag ihre Schlagermusik gerne, schöne Titel sind dabei und auf diesem Album habt ihr beste Remise ihrer besten Titel, also einfach mal bekanntes im neuen Gewand. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen hier einmal selbst reinzuhören, es lohnt sich sehr.