Die Liebe siegt sowieso (Die Herz Edition) von Maite Kelly

Die Liebe siegt sowieso (Die Herz Edition) ist das neueste Album von Maite Kelly und Electrola (Universal Music) vom 1. November 2019.

Immer wenn Maite Kelly eine Bühne betritt, dann ist das für sie eine Herzensangelegenheit. Nachdem die herausragende Live-Künstlerin zuletzt all ihre Energie und Leidenschaft in ihre Tournee gesteckt hat, führt sie diesen roten Faden nun fort – und zwar auf der HERZ Edition ihres Erfolgsalbums „Die Liebe siegt sowieso“. Ihre Konzertreihe, die aufgrund der großen Nachfrage 2020 mit 13 Zusatzterminen in eine neue Runde gehen wird, steht ganz im Zeichen des größten Liebessymbols der Welt: dem Herz.

Die HERZ Edition – von einer Herz-Frau. Maite Kelly führt ihr Album „Die Liebe siegt sowieso“ konsequent fort und ergänzt es mit den passenden Zutaten. So, wie sie in ihren Konzerten ein blutrotes Herz über sich schweben lässt und damit die Zuschauer zutiefst berührt, lässt sie hier die Lieder fliegen und teilt ihre Gedanken und Gefühle mit ihrem Publikum. Es lohnt sich, auf sein Herz zu hören. Oder wie es Maite Kelly ausdrückt: „Liebe lohnt sich“…

Ich muss ehrlich zugeben, dass ich die Musik von Maite Kelly richtig gut finde, so als Gesamtpaket. Stimme ist super, könnt ich ewig zuhören. Auch die Musik macht Laune und die Texte sind schon der Hammer. Somit ist das Album mehr als solide und ich muss sagen, dass es alleine heute schon drei Mal bei mir durchgelaufen ist. Wer diese Edition noch nicht hat muss unbedingt zuschlagen, wer das normale Album bereits hat, der könnte sich die neuen Tracks bei Amazon einfach downloaden. Viel Spaß beim hören.