Countdown ist das neue Album von Marie Wegener und Electrola (Universal Music) vom 27. September 2019.

Countdown von Marie Wegener

Es war vor gut einem Jahr, dass Marie Wegener den Sieg bei DSDS einheimste, und sich mit „“Königlich““ an die Spitze der Charts sang. Seitdem ging sie konsequent ihren Weg, und arbeitet akribisch und konzentriert an ihrem Nachfolge-Album.

Nach diesem Kickstart war die junge Künstlerin in 15 TV-Shows zu Gast, erhielt den Smargo Award für den besten Schlager Song, war das Gesicht der PETA-Kampagne, und das Gesicht der RTL-Highlight Kampagne, und hat en passant auch noch ihr Abitur gemacht! Und nun, nur noch wenige Wochen von der Volljährigkeit entfernt, ist Marie frei.

Frei für neue Ideen, neue Wege, neue Songs, frei ihre Geschichte zu erzählen. Ein Jahr nach all diesen turbulenten Ereignissen arbeitet sie an ihrem zweiten Album, und kollaboriert dafür mit dem Erfolgsproduzententeam MADIZIN. Marie Wegener stellt die Speerspitze der neuen Generation im Deutschen Schlager. Sie legt für uns ihr Herz auf den Beat, und schließt in gewisser Weise einen Vertrag mit ihren Fans ab: ich werde in diesem Abenteuer Leben alles für euch geben, weil ihr mich auf meinem Weg begleitet. Diese neue Selbstbewusstsein, dieses Aufblühen einer unabhängigen jungen Persönlichkeit fließt ganz bestimmt ein in das zweite Album eines Stars, dem wir alle im TV beim Aufgehen zuschauen konnten, und der sich jetzt im sicher navigierten Flugmodus befindet.