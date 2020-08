Best of von Oonagh

Im Januar 2014 begann die Schauspielerin und Sängerin Senta-Sofia Delliponti eine unvergleichliche musikalische Reise. Sechs Jahre, vier Top-Ten-Alben, zwei Echos und mehr als 750.000 verkaufte Tonträger später blickt Oonagh zurück auf ihren Weg und lässt ihre Fans mit ihrem Best Of Album an ihren bisherigen Erfolgen teilhaben. Neu kuratiert stellt die Ausnahmekünstlerin gerade die liebsten Stationen ihrer Reise zusammen und bereichert dieses persönliche Tagebuch durch drei ganz neue Songs. Zudem interpretiert sie einen Teil ihrer Songs auf ganz neue Weise im akustischen Gewand.

Letztes Jahr, so fast auf den Tag genau hatte ich euch das letzte Album vorgestellt und schrieb damals dazu folgendes:

Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich Oonagh bisher noch gar nicht wirklich kannte. Ich war also ganz gespannt reinzuhören als ich gelesen habe, dass die Musik afrikanische Einflüsse hat, weil ich afrikanische Musik eigentlich sehr mag, es mir nur nich vorstellen konnte, wie sich das auf deutsch dann anhört. Ich bin begeistert. Zum einen weil Oonagh eine wirklich bezaubernde Stimme hat und zum anderen weil das wirklich gut passt, der deutsche Gesang mit den afrikanisch angehauchten Klängen und Gesang. Das hat einfach gepasst, ich hab das Album mit großer Freude gehört und kann euch empfehlen einfach mal selbst reinzuhören.

Danach habe ich mir noch weitere Lieder angehört und war positiv überrascht, dass dieses Best of nun erschienen ist. Da musste ich natürlich zuschlagen. Randvoll mit 20 Tracks, so wie sich das gehört, einer besser als der andere. Ich kann es euch sehr empfehlen, hier fehlt nix. Viel Spaß beim Hören.